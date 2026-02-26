Gela, 15enne colpisce con martello compagno di scuola

(Adnkronos) – Uno studente di 15 anni è stato colpito in testa con un martello da un suo compagno. E’ accaduto all’istituto professionale Ettore Maiorana di Gela, in provincia di Caltanissetta. L’aggressione è avvenuta durante la ricreazione.

La vittima è stata subito soccorsa e portata all’ospedale di Gela dove è in osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla vicenda stanno indagando gli agenti del commissariato di Gela. Il 15enne è stato portato negli uffici del commissariato per essere sentito dalla procura per i minorenni di Caltanissetta. Sembra che il ragazzo avesse portato il martello da casa.

