F1 Gp Australia, Piastri comanda prove libere e Ferrari c’è

(Adnkronos) – Oscar Piastri il più veloce nella prima giornata di prove libere del Gp d’Australia che domenica 8 marzo apre il Mondiale 2026 di Formula 1. Il pilota australiano della McLaren ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione, girando in 1’19″729. Alle sue spalle le Mercedes di Kimi Antonelli (1’19″943) e George Russell (1’20″049).

Quarto e quinto tempo per le Ferrari di Lewis Hamilton (1’20″050) e Charles Leclerc (1’20″291), seguite dalla Red Bull di Max Verstappen (1’20″366) e dalla McLaren del campione del mondo Lando Norris, settimo con il crono di 1’20″794.

