Emma torna live nel 2026, due grandi eventi a Milano e Roma: “Mi scoppia il cuore”

Emma torna live nel 2026. La cantante salentina, dopo l’uscita del nuovo singolo ‘Brutta storia’, ha annunciato il suo ritorno tra il pubblico con due grandi concerti previsti per la prossima estate, a Milano e a Roma.  Emma si esibirà il 2 luglio del 2026 sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle di Roma, in occasione del Festival Rock in Roma. E lo show si replicherà il 9 settembre all’Ippodromo Snai San Siro per il Milano Summer Festival.  I biglietti, come annunciato dall’artista, saranno disponibili a partire dalle 18.00 di domani, venerdì 10 ottobre. "Mi scoppia il cuore", ha scritto l'artista accompagnando la foto che annuncia i due grandi show che segnando un nuovo traguardo nella sua carriera.  
