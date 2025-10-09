News

Bullismo, presidente Osservatorio Massaccesi: “Non esiste un vaccino, ma educazione è antidoto potente”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Partiamo da qui e ringrazio tutti coloro che sono qui presenti: un tavolo comune, un luogo di incontro per condividere esperienze e costruire strategie concrete per contrastare disagi giovanile e promuovere una nuova cultura della prevenzione. Io penso che non esista un vaccino contro il bullismo, ma esiste un antidoto potentissimo che è l'educazione. Tutti insieme possiamo fare molto”. Così Luca Massaccesi, presidente dell’Osservarorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile agli Stati Generali dell’Educazione e della Prevenzione, in corso al Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos, a Roma. L’evento, aperto dal direttore dell’agenzia di stampa, Davide Desario, è promosso appunto dall’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Tonali, voglia di Serie A? Il centrocampista: “Prima...

Ferrari elettrica, e non solo: 4 nuovi modelli...

Regina Coeli, crolla parte del tetto: “Nessuno si...

Emma torna live nel 2026, due grandi eventi...

Inchiesta su ex procuratore Venditti: perquisito pm Milano...

Sanità: Firenze, inaugurato nuovo Centro Medico Synlab all’interno...

La ‘svolta’ per Israele e Gaza, cosa accade...

Spionaggio a Jacobs: squalifica di tre anni per...

Ricerca: R&S in Italia incide sull’1,3% del Pil

Matrimoni, ecco il look per l’amico a 4...