De Matteis (Gruppo Kiton): “Lavorare su innovazione e qualità per un grande futuro”

(Adnkronos) – "Il futuro dipende da noi. Dobbiamo lavorare in modo intenso, con intelligenza, facendo innovazione e facendo grandissima qualità, così sicuramente avremo un grande futuro”. Così Antonio De Matteis, amministratore delegato di Gruppo Kiton, alla terza edizione di Investopia Europe, l’evento promosso dal Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti in collaborazione con Efg Consulting che mette al centro innovazione, connessioni e investimenti, tenutosi a Palazzo Mezzanotte a Milano, sede della Borsa Italiana. “Le sinergie sono importanti, ma ognuno deve fare la sua parte – sottolinea De Matteis – e noi, come imprenditori, dobbiamo essere molto attenti all'evoluzione del mercato e del costume per cercare di accontentare i nostri consumatori finali”. —[email protected] (Web Info)