Serie A, oggi Roma-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 18 aprile, i giallorossi ospitano l’Atalanta all’Olimpico in uno dei big match della 33esima giornata di campionato. La squadra del grande ex Gasperini arriva alla sfida dopo il successo dell’ultimo turno contro il Pisa, mentre i nerazzurri hanno perso contro la Juventus. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Ecco le probabili formazioni di Roma-Atalanta, in campo stasera alle 20:45:

ROMA (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. All. Gasperini.

ATALANTA (3-4-2-1) Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino.

Roma-Atalanta verrà trasmessa da Dazn, ma anche su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (252). La partita sarà visibile anche in streaming sull’app di Dazn, Sky Go e Now.

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