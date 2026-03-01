News

Cremonese-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Torna in campo il Milan. Oggi, domenica 1 marzo, i rossoneri sfidano la Cremonese – in diretta tv e streaming – in trasferta nella 27esima giornata di Serie A. La squadra di Allegri è reduce dalla sconfitta interna contro il Parma, che si è imposto 1-0 con il contestato gol di Troilo, mentre i lombardi sono stati battuti dalla Roma all’Olimpico con un netto 3-0. 

 

La sfida tra Cremonese e Milan è in programma oggi, domenica 1 marzo alle ore 12.30. Ecco le probabili formazioni: 

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Luperto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Thorsby, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Djuric. All. Nicola 

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Jashari, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri 

 

Cremonese-Milan sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Roma-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Torino-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Anche sazi non resistiamo agli spuntini, la scienza...

Domenica In – Speciale Sanremo, oggi con Mara...

Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi...

Amici, oggi domenica 1 marzo: gli ospiti di...

Iran, Teheran conferma morte Khamenei. Nuove esplosioni a...

Alzheimer, allo studio nuovo test del sangue per...

Sanremo, le pagelle ai look della finale: Arisa...

Sanremo 2026, Sal Da Vinci ha vinto il...