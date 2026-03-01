News

Torino-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

by Adnkronos
(Adnkronos) – La Lazio torna protagonista in Serie A. Oggi, domenica 1 marzo, i biancocelesti sfidano il Torino – in diretta tv e streaming – in trasferta nella 27esima giornata di campionato. La squadra di Sarri è reduce dal pareggio per 0-0 contro il Cagliari in trasferta, mentre i granata di D’Aversa, succeduto a Baroni sulla panchina torinese, è stato battuto 3-0 dal Genoa. 

 

La sfida tra Torino e Lazio è in programma oggi, domenica 1 marzo, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 

Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Ismajli, Maripan; Pedersen, Vlasic, Anjorin, Casadei, Obrador; Simeone, Kulenovic. All. D’Aversa 

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri 

 

Torino-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW. 

 

sport

