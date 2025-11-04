Consip, Agsm Aim Energia si aggiudica sei lotti fornitura energia elettrica

(Adnkronos) – Agsm Aim Energia, società commerciale del Gruppo Agsm Aim, si è aggiudicata sei lotti della gara Consip indetta per la fornitura di energia elettrica alle Pubbliche Amministrazioni italiane. La convenzione – si legge in una nota – riguarderà il biennio 2026-2027. In particolare, Agsm Aim Energia servirà le seguenti aree: Valle d’Aosta e Piemonte (Lotto 1), province di Milano e Lodi (Lotto 2), restante parte della Lombardia (Lotto 3), Sardegna e Liguria (Lotto 7), Umbria e Marche (Lotto 9), Puglia e Basilicata (Lotto 14). “Grazie alla convenzione stipulata con Consip – continua la nota – Agsm Aim Energia fornirà le Pubbliche Amministrazioni dei lotti vinti con oltre 4,85milioni di MWh di energia elettrica, per un fatturato stimato di più di 1 miliardo di euro. Questo risultato consolida la competitività del Gruppo Agsm Aim e concretizza la sua ambizione di essere sempre più un riferimento affidabile per la fornitura di energia elettrica nel mercato nazionale”.

“L’aggiudicazione di questi sei lotti, che va ad aggiungersi ai 6 vinti qualche mese fa per la Convenzione Gas GN17, rappresenta un risultato di grande rilievo, che premia il lavoro costante di tutta AGSM AIM Energia e conferma la capacità della società di proporsi come interlocutore affidabile e competitivo per le Pubbliche Amministrazioni e le utility in tutta Italia”, commenta Fabio Candeloro, consigliere delegato di Agsm Aim Energia. “Agsm Aim Energia è protagonista da alcuni anni delle gare Consip sia per la fornitura di energia elettrica sia gas. Questo a testimonianza della nostra capacità di competere con i principali player nazionali, garantendo convenienza e affidabilità alle Pubbliche Amministrazioni”.

“Questi ulteriori lotti conquistati confermano il Gruppo Agsm Aim tra i principali player del mercato energetico italiano e testimoniano la solidità del percorso intrapreso dalla nostra società. Sono traguardi che ci motivano a proseguire con determinazione nel supportare istituzioni e territori nella transizione energetica”, dichiara Alessandro Russo, Consigliere Delegato di AGSM AIM.

