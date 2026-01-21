News

Champions League, oggi Juve-Benfica – La partita in diretta

by Adnkronos
(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 21 gennaio, i bianconeri affrontano il Benfica allo Stadium, nella settima giornata della fase campionato. La squadra di Spalletti ha conquistato fin qui 9 punti e va a caccia degli ultimi punti per mettere al sicuro almeno la qualificazione ai playoff. Discorso più delicato per gli uomini di Mourinho, fermi a quota 6. 

Dove vedere Juve-Benfica? La partita di Champions League sarà visibile in esclusiva streaming su Prime Video.  

Nell’ultima giornata di Champions, mercoledì 28 gennaio, i bianconeri affronteranno il Monaco in trasferta. 

