Cesena, partorisce e abbandona neonata vicino ai cassonetti: bimba salva grazie a un passante

by Adnkronos
by Adnkronos

(Adnkronos) – Ha partorito in casa da sola e poi ha abbandonato la figlia neonata vicino ai cassonetti. E' accaduto a Calisese, una frazione di Cesena, secondo quanto rivela 'il Resto del Carlino', nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi. Fortunatamente un passante ha assistito alla scena e ha chiamato i soccorsi. Sul posto carabinieri e 118. Dopo le prime cure la piccola è stata portata all'ospedale Bufalini di Cesena dove si trova ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. 
