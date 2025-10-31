Fortnite introduce le mascotte, nuovi compagni di avventura

(Adnkronos) – Con il prossimo aggiornamento, Fortnite accoglie una novità pensata per aggiungere un tocco di personalità e affetto al gioco: le mascotte, veri e propri compagni digitali che reagiscono al mondo circostante e seguono il giocatore nelle sue avventure, dal classico Battle Royale a LEGO Fortnite fino alle mappe create dagli sviluppatori indipendenti. Ogni mascotte sarà interamente personalizzabile: sarà possibile definirne l’aspetto fisico permanente — quindi tratti, colori e linee generali del personaggio — ma anche modificare liberamente nome e accessori, come cappelli o felpe, ottenibili accumulando punti mascotte grazie al tempo trascorso insieme in gioco. Un sistema che trasforma la semplice compagnia in una forma di crescita condivisa. La prima mascotte ad approdare nel mondo di Fortnite sarà Buccia, disponibile dal 1º novembre all’interno del prossimo Battle Pass. A seguire, dal 7 novembre, arriveranno nello shop anche altri compagni storici come Ossicino, Spike e Miniraptor, con una sorpresa in arrivo per tutti gli amanti dei gatti. Inoltre, chi già possiede il dorso decorativo Ossicino riceverà automaticamente la versione mascotte di Ossicino a partire dal 7 novembre, anche se potrebbe volerci un po’ prima che compaia nel proprio armadietto. Con questa nuova introduzione, Fortnite continua a espandere il suo universo oltre la pura competizione, rafforzando il lato narrativo e relazionale dell’esperienza di gioco. Le mascotte non sono solo compagni virtuali, ma un’estensione del proprio stile e del proprio modo di vivere l’isola più famosa del gaming moderno.

