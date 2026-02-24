News

Caso Epstein, ex ambasciatore britannico Mandelson rilasciato su cauzione

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – E’ stato rilasciato su cauzione l’ex ministro ed ex ambasciatore britannico a Washington Peter Mandelson, arrestato lunedì con “il sospetto di cattiva condotta in un incarico pubblico” per via dei suoi legami con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein.  

Un portavoce della polizia metropolitana ha riferito nella notte che “un uomo di 72 anni è stato rimesso in libertà sotto cauzione mentre proseguono le indagini”. In una nota, la polizia precisa di non poter fornire ulteriori informazioni “per non pregiudicare l’integrità” del procedimento nei confronti di Mandelson, che respinge ogni accusa. 

 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Von der Leyen in Ucraina con Costa: “Pace...

Ucraina-Russia, 4 anni di guerra: conflitto si misura...

Tachicardia, bocca secca e nausea: cos’è e come...

Furti con il pos tra la folla, cosa...

Iran, la rete di ‘proxy’ per colpire Usa?...

Ucraina, dalla tragedia della guerra al business della...

Russia, esplode ordigno in stazione Mosca: ucciso un...

Iran-Usa verso nuovi colloqui, dubbi a Washington su...

Crans-Montana, il video choc: l’attimo esatto in cui...

La colazione può aiutare il cuore, i cibi...