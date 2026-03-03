News

Carabiniera travolta a un posto di blocco a Roma, è grave

by Adnkronos
(Adnkronos) – Una carabiniera della Compagnia di Civitavecchia è stata investita, intorno alle 21 di lunedì mentre era impegnata in un posto di controllo in viale Benedetto Marini, a Campo di Mare. Alla guida della Fiat Panda che l’ha travolta, facendola sbalzare sull’asfalto per diversi metri, una 22enne italiana la cui posizione è al vaglio. Elisoccorsa, la militare, carabiniere scelto, è stata trasportata al Policlinico Gemelli non in pericolo di vita.  

“Non l’ho vista, avevo il vetro appannato”. Si sarebbe giustificata così la 22enne . La ragazza, che ha centrato la carabiniera, si è fermata subito dopo. 

cronaca

