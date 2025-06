Cagliari, Nicola lascia la panchina

(Adnkronos) – Continua il valzer delle panchine in Serie A. Anche il Cagliari cambia, Nicola dopo la salvezza raggiunta non sarà più l'allenatore dei sardi. Durante l'incontro di ieri le due parti non hanno raggiunto i risultati sperati: il tecnico avrebbe chiesto al club di sviluppare un programma più ambizioso, mentre la dirigenza è intenzionata a cambiare allenatore, salutando l'ex Genoa dopo una sola stagione. Ecco il comunicato ufficiale del club sardo:

"Le strade del Cagliari Calcio e di Davide Nicola si dividono. Il Club desidera ringraziare Mister Nicola e il suo staff per il lavoro, la serietà e la passione dimostrate in questa stagione culminata con la permanenza nella massima serie. Al Mister e al suo gruppo di lavoro auguriamo il meglio per il prosieguo del proprio percorso professionale". Due nomi per sostituirlo. Il primo è quello di Fabio Pisacane, ex giocatore rossoblù, che ha ben figurato alla guida della formazione Primavera. Ci sarebbe poi Ivan Juric, reduce dalla fallimentare esperienza al Southampton, che potrebbe dunque tornare in Italia; piace da tempo a Giulini, che potrebbe decidere di lasciar crescere Pisacane con calma e puntare sull'esperto tecnico croato. Intanto, la separazione da Nicola che sarà presto ufficiale. Fantacalcio.it per Adnkronos —sport/[email protected] (Web Info)