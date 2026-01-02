News

‘Buen Camino’ di Zalone supera i 41 milioni d’incassi, Capodanno da record

Buen Camino con Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante, continua a dominare il box office italiano e firma uno dei migliori risultati di sempre del primo gennaio di sempre.  

Nel giorno di Capodanno, ha incassato 5.143.204 euro, con una quota di mercato del 66,2% e una media di 6.628 euro in 776 cinema (dati Cinetel), portando il totale a 41.197.191 euro e a 5.110.106 presenze nelle sale. Si tratta del terzo miglior risultato di sempre per un film nel primo giorno dell’anno. Davanti a ‘Buen Camino’ si collocano solo altri due titoli interpretati da Checco Zalone: ‘Tolo Tolo’ con 8.887.696 euro e ‘Quo Vado?’ con 7.360.192 euro, entrambi usciti proprio a Capodanno e favoriti dall’effetto novità e dall’enorme attesa che accompagna da sempre i film del comico pugliese. 

E ancora: l’effetto ‘Buen Camino’ sul mercato cinematografico italiano continua a farsi sentire, registrando una crescita del 41,8% rispetto al Capodanno 2024 e un incremento del 4% rispetto alla settimana precedente. 

“Buen Camino” è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli ed è una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL e in collaborazione con Netflix realizzata da Indiana Production, una società Vuelta.  

