News

Briga, primi regali per la figlia? Due maglie della Lazio

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Briga si prepara a crescere sua figlia come una vera laziale. Il cantante, grande tifoso della Lazio, è in attesa della nascita della sua primogenita con la moglie Arianna Montefiori, e mentre il giorno si avvicina, lui mette in moto tutti i preparativi necessari. “Me so’ portato avanti”, ha scritto sui propri canali social ufficiali condividendo una foto che lo ritrae con in mano due completi da gioco della squadra biancoceleste, prima e seconda maglia. 

Dopotutto le ‘intenzioni’ di Briga erano chiare fin da subito: “Ho già comprato due magliette della Lazio, sarà se non la prima la seconda foto che farà”, aveva rivelato in un’intervista all’Adnkronos.  

“Mi piacerebbe che mia figlia crescesse lontano dalla tecnologia, da telefoni e ipad, perché ha rovinato a livello sociale i rapporti, vorrei sviluppare la sua creatività, cercando di stimolarla con giochi interattivi e farla crescere nello sport”, aveva raccontato. Magari sulle tribune dello stadio Olimpico. 

 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Nasa annuncia missione verso la Luna, 4 astronauti...

Dazi Usa, chi sono i tre giudici conservatori...

Sanremo 2026, Morgan non sarà sul palco con...

Sassi sui binari nel Bolognese, 20enne ai domiciliari:...

L’Ecce Homo di Antonello da Messina a L’Aquila...

Neymar, dubbi sul futuro: “Potrei ritirarmi a dicembre”

Oscar Wilde e la foto sul letto di...

MyPlant & Garden 2026, al via ‘Un giardino...

Dazi bocciati dalla Corte Suprema, dal piano internazionale...

Milano-Cortina, firmato protocollo Coni-Conai per sostenibilità eventi sportivi

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.