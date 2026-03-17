Baby Gang torna in carcere: dai record su Spotify all’ultimo arresto

(Adnkronos) – Un nuovo capitolo giudiziario si apre per Zaccaria Mouhib, in arte Baby Gang. Il trapper 24enne è stato raggiunto stamattina da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito di un’operazione dei Carabinieri di Lecco, un arresto che si aggiunge a una storia di guai con la giustizia sempre più intricata. Il tutto in stridente contrasto con un successo musicale che nel 2025 lo ha consacrato come l’artista italiano con più ascoltatori mensili su Spotify (8,2 milioni).

L’odierno provvedimento arriva a meno di due settimane dall’ultima condanna, risalente al 4 marzo scorso, quando il trapper ha incassato 2 anni e 8 mesi per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina. In quell’occasione, dopo aver scelto il rito abbreviato, aveva dichiarato: “Adesso basta, solo musica”. Quella sentenza si riferisce all’arresto dell’11 settembre 2025, quando i carabinieri trovarono una pistola con matricola abrasa nella sua camera d’hotel a Milano. Davanti al giudice, Baby Gang si era giustificato sostenendo di averla portata “per sicurezza”, per paura di essere derubato dei suoi gioielli di valore.

Per quella vicenda, Zaccaria Mouhib si trovava già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, una misura che si inserisce in una situazione legale ben più articolata. Sul suo capo pendono infatti la condanna definitiva a 2 anni, 9 mesi e 10 giorni per la sparatoria di corso Como del 2022, un processo in corso per altre due armi, e una condanna in primo grado per resistenza a pubblico ufficiale. Mentre alcune accuse, come una rapina e una diffamazione, sono cadute, altre, come le minacce a un’eurodeputata, restano aperte.

Nonostante i problemi con la giustizia, il suo status nel mondo della musica sembra non essere scalfito. Prodotto da Warner Music e seguito da milioni di fan sui social, Baby Gang è uno dei trapper di maggior successo in Italia, come testimonia il sold out da 15mila persone registrato al Forum di Milano nel dicembre 2024.

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