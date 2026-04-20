AdSP Mtcs, risultati concreti dal Seatrade di Miami

(Adnkronos) – Si è conclusa con risultati concreti e prospettive di ulteriore crescita la missione al Seatrade Cruise Global di Miami dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, guidata dal Presidente Raffaele Latrofa. Al centro degli incontri con i principali operatori internazionali del settore crocieristico, la conferma del trend di crescita che vede Civitavecchia avviarsi verso un nuovo record di traffico con circa 3,75 milioni di passeggeri nel 2026, con prospettive di sviluppo ulteriormente confermate anche per il 2028. Un percorso che punta a raggiungere quota quattro milioni di crocieristi entro i prossimi tre anni.

Importanti segnali sono arrivati anche sul fronte della diversificazione dell’offerta portuale. Gaeta è stata promossa come scalo ideale per il segmento delle crociere di lusso, con particolare attenzione alla valorizzazione del territorio, delle spiagge e delle escursioni. In questo ambito, SeaDream Yacht Club ha già programmato sei toccate per il 2028, mentre altri operatori hanno manifestato la disponibilità a effettuare sopralluoghi per verificare direttamente le potenzialità turistiche e ambientali dell’area.

Sul fronte infrastrutturale, è stata rilanciata la progettualità del porto di Fiumicino, con la proposta di realizzazione di una banchina da 720 metri dedicata alle crociere. Il progetto è stato presentato a diversi potenziali investitori, avviando al contempo approfondimenti per definire la più adeguata formula giuridico-amministrativa per la sua realizzazione.

Grande attenzione è stata, inoltre, riservata al progetto dell’hub formativo per la blue economy, promosso dall’AdSP Mtcs con il Dirigente del Marketing Malcolm Morini, e condiviso con alcuni dei maggiori gruppi internazionali del settore, che hanno sottoscritto al Seatrade la manifestazione di interesse. L’iniziativa rappresenta uno degli assi strategici per accompagnare la crescita del traffico crocieristico con un adeguato sviluppo delle competenze professionali. In questa direzione si inserisce anche l’organizzazione, nel prossimo mese di novembre nel porto di Civitavecchia, di una tre giorni dedicata alla blue economy, con due focus specifici sulla formazione e sulla provveditoria marittima, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta in ambiti chiave per il settore.

Nel corso della missione, il Presidente Latrofa ha, inoltre, incontrato numerosi top manager e amministratori delegati dei principali gruppi internazionali del comparto marittimo e crocieristico. Tra questi, l’Amministratore Delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, che ha manifestato la propria disponibilità a partecipare a una visita del porto di Civitavecchia per approfondire e valutare direttamente le possibili aree di collaborazione e i temi di comune interesse.

“Quelli registrati a Miami sono segnali concreti dell’importanza del lavoro svolto dalla nostra squadra e della funzione strategica di appuntamenti come il Seatrade, che consentono di confrontarsi direttamente con i principali stakeholder internazionali”, ha dichiarato il Presidente dell’AdSP MTCS, Raffaele Latrofa. “La conferma della crescita di Civitavecchia, il rafforzamento del posizionamento di Gaeta nel segmento luxury, il rilancio del progetto di Fiumicino e il forte interesse per l’hub formativo dimostrano che stiamo lavorando nella direzione giusta. Il nostro obiettivo è governare questa crescita, trasformandola in sviluppo, qualità dei servizi e nuove opportunità di lavoro per il territorio e per il sistema Italia”. La missione al Seatrade Cruise Global si conferma, così, un passaggio strategico per il consolidamento internazionale del network portuale Civitavecchia–Fiumicino–Gaeta e per la costruzione di nuove opportunità di sviluppo nell’ambito della blue economy.

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