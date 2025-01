Da FidaSì a Casa FidaSì, un mondo di opportunità e servizi

FidaSì, piattaforma digitale compara prezzi, leader in Italia nel settore dell’energia e delle utility, lancia “Casa FidaSì”, un’innovativa rete di store fisici che rappresentano l’evoluzione del progetto in ottica phygital, unendo ai vantaggi del digitale l’esperienza diretta e personalizzata del mondo reale. Casa FidaSì è pensata infatti per essere una vera e propria casa delle opportunità, dove ogni utente può trovare risposte chiare e soluzioni immediate grazie al supporto di consulenti esperti.

I servizi offerti spaziano dalla comparazione delle migliori offerte energetiche per alleggerire il peso della bolletta, ai contratti di telefonia, alla connessione internet e fibra, fino a soluzioni su misura per l’efficientamento energetico e il noleggio auto a breve e lungo termine. Casa FidaSì nasce per soddisfare ogni esigenza, mettendo al centro il valore delle persone e la qualità del servizio offerto.

“L’apertura di Casa FidaSì è la realizzazione di un progetto che avevo in mente da tempo – ha affermato Umberto Mauro, Fondatore e CEO di FidaSì – Fin dall’inizio, abbiamo puntato su un approccio basato sulla trasparenza, la qualità del servizio e l’attenzione alle esigenze del cliente. L’evoluzione in ottica phygital è la naturale conseguenza di questa filosofia, che ci permette di unire i vantaggi del digitale al valore insostituibile del contatto umano e della consulenza personalizzata. Crediamo fortemente nella figura del consulente, un professionista in grado di guidare il cliente nella scelta delle soluzioni più adatte alle sue esigenze, offrendo un supporto qualificato e un’esperienza di acquisto trasparente e serena. Casa FidaSì nasce proprio con questo obiettivo: dar vita ad un punto di riferimento fisico dove i clienti possono trovare risposte, consigli e soluzioni”.

Il primo store è stato recentemente inaugurato ad Ercolano, in via Panoramica, e ha già fatto registrare grande interesse.

“Ci auguriamo sia solo l’inizio – prosegue Umberto Mauro, founder di una digital company che a soli 4 anni dal suo lancio conta già più di 150 risorse e un fatturato che supera i 10 milioni di euro – abbiamo già ricevuto numerose richieste per nuove aperture, non solo in Campania ma anche in altre regioni italiane. Crediamo molto in questo format, perché rappresenta un reale punto di incontro tra tecnologia e prossimità ed offre un’esperienza completa ed integrata”.