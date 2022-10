Torna “Ho scelto te!”. Tante novità per la seconda edizione del talent

Tutto rinnovato per l’edizione targata 2022-2023 del talent di musica cristiana nato dalla creatività di Nazireo, esponente pluripremiato della musica gospel contemporanea internazionale.

Dopo il grande successo dell’edizione pilota del contest, che ha avuto come principali obiettivi l’espansione in America Latina e la formazione di un gruppo di dodici ragazzi per la realizzazione di una compilation di brani inediti, per la seconda edizione ci sono importanti novità.

In primis l’introduzione di ben due nuove categorie che vanno ad aggiungersi al canto: danza e recitazione.

Una nuova giuria che vede in prima linea tre nomi di fama internazionale:

Pietro Pignatelli per la categoria attore

Renata Fusco per la categoria canto

Amilcar Moret Gonzalez per la categoria danza



I casting per i professionisti di canto, ballo e recitazione sono già aperti, ma per quest’anno oltre al sito hosceltotemusic.it, dove fin da adesso si possono reperire tutte le informazioni utili, c’è la nuovissima App “HO SCELTO TE TALENT disponibile su Google Play ed App Store, unica modalità di iscrizione al contest.

A dare il via alle selezioni in giro per il Bel Paese, Rino Esposito e Luciano Buonfiglio. Ma le novità non sono finite: sul palco per la nuova edizione accanto a Mauro Ferraris anche la talentuosa Iole Piscopo.

I PREMI Il primo posto di ogni categoria si aggiudicherà un premio del valore di 2.000 Euro più un contratto di lavoro da 3 a 6 mesi con la Bigart “Turismo e Spettacolo”, agenzia partner dell’evento.

Sono inoltre previsti il premio della critica e il premio Musical.