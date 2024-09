Campus 3S Givova, la nuova edizione a Scampia tra sport, salute e letteratura

Dopo il successo della prima edizione nella stupenda cornice del lungomare Caracciolo, torna nella

sua seconda edizione il “Festival della letteratura sportiva” che, nelle dichiarate intenzioni del suo

organizzatore, l’Avv. Tommaso Mandato, intende abbinare, soprattutto in favore delle nuove

generazioni, i valori della lettura e dello sport.

La manifestazione, che anche per questa edizione godrà del patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti

della Campania, si svolgerà dal 3 al 5 ottobre a Scampia, nell’ambito della tredicesima edizione

del “Campus3S Givova”, presso la sede dell’Università Federico II.

Testimonial d’eccezione anche per questa nuova edizione, lo scrittore e appassionato di sport

Maurizio de Giovanni.

Nelle tre mattinate, a partire dalle ore 10,00 si alterneranno gli autori dei libri, giornalisti, sportivi,

in un confronto con il pubblico e con gli studenti presenti nella sede universitaria.

Tra le tante storie raccontate, ci sarà quella di Marco Maddaloni, un campione che è partito

proprio da Scampia per raggiungere traguardi internazionali; la lunga esperienza di Gianfranco

Coppola che celebra la figura dei mitici capitani di una volta; la brillante penna del giornalista

Michele Spiezia che racconta, attraverso un intreccio tra eventi tragici della storia del nostro Paese

ed avvincenti storie di sport, trenta anni di vita italiana. Ed ancora, il racconto appassionato di sette

giornalisti/tifosi della recente splendida ed inaspettata vittoria della Coppa Italia per il basket

napoletano; il profilo di un ‘gregario’ particolare umanamente e sportivamente; un vero e proprio

romanzo giallo sviluppatosi su uno scenario tennistico; i racconti del ‘pallone’ vissuti con il cuore e

la passione su campi polverosi e spesso sperduti; ‘La legge del Partenio’ che racconta gli anni d’oro

vissuti dall’Avellino Calcio.

E poi il ‘Diego Day’: quattro testi presentati in un’unica mattinata dedicata al più grande calciatore

di tutti tempi: Diego Armando Maradona. Si parlerà del calciatore, dell’uomo, dell’immortalità di

un grande idolo attraverso le relazioni di studiosi e i racconti e gli aneddoti di tanti personaggi legati

allo sport.

Durante la manifestazione verrà consegnato il Premio ‘Alessandro Sacco 2024’ al noto giornalista

Carlo Verna.

Non mancheranno, infine, gli incontri con gli studenti finalizzati a diffondere fra i giovani

l’importanza e i valori dell’etica, della lettura e della pratica sportiva.