Napoli – Buenos Aires, Mimmo Maglionico & Pietrarsa per l’ultimo appuntamento di “Notti d’Autunno in periferia” in «Napoli Baires»

Ultimo appuntamento a Ponticelli per la rassegna “Notti d’Autunno in periferia” nell’ambito del progetto Affabulazione, promosso dal Comune di Napoli con il contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, con un concerto che unisce musica e poesia.

Venerdì 29 novembre alle 19.30 presso la Chiesa dei Ss. Pietro e Paolo (via Attila Sallustro 280/282 a Ponticelli) in scena lo spettacolo «Napoli Baires – Note di un incontro tra due mondi»,ideato e diretto da Mimmo Maglionico.

Napoli e Buenos Aires, due città legate da un filo invisibile ma indissolubile: un legame nato nei decenni della grande emigrazione, tra il 1870 e il 1930, quando dal porto di Napoli molti italiani partirono alla ricerca di un futuro migliore in Argentina. «Napoli Baires» ripercorre questo viaggio ideale, unendo la cultura, la musica e la letteratura che accomunano questi due mondi.

Lo spettacolo racconta la “genetica comune” di passione, ironia e profondità che unisce i napoletani e i porteñi di Buenos Aires muovendosi tra i versi e le opere di grandi autori come Raffaele Viviani, Salvatore Mazzocco, Antonio Sinagra e Roberto De Simone, intrecciandoli con la poesia e la musica di leggende argentine come Astor Piazzolla, Mercedes Sosa e Carlos Gardel.

Attraverso una vivace alternanza di espressioni in napoletano e castellano, «Napoli Baires» è una performance colorita, allegra e profonda, capace di far ridere e commuovere, trascinando il pubblico in un viaggio che celebra la tradizione letteraria e musicale di due grandi culture. Il tutto è accompagnato da una selezione di canzoni napoletane e argentine, eseguite rigorosamente in lingua originale.

Sul palco Antonella Morea, attrice e cantante dall’inconfondibile carisma che ha esordito con Roberto De Simone ne La Gatta Cenerentola, Lello Giulivo, artista poliedrico, cantante e attore di grande talento, Mimmo Maglionico & Pietrarsa, uno dei più innovativi fenomeni della scena napoletana, protagonisti della world music, e ancora un ensemble di musicisti straordinari, Tomash Noel (pianoforte), Roberto Trenca (chitarra), Vittorio Cataldi (fisarmonica), Roberto La Goa (percussioni), Marco Di Palo (violoncello).

La rassegna è curata dall’Associazione Collegium Philarmonicum ETS, e propone un cartellone ricco e variegato che porta in scena musica popolare e colta, teatro e danza, teatro, in un sapiente lavoro di allestimento che mette insieme diversi linguaggi delle arti sceniche, letture e interpretazioni della musica e della letteratura nella tradizione partenopea.

Lo spettacolo ha inizio alle ore 19.30, ingresso libero.

Sito web www.collegiumphilarmonicum.it