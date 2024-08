Premio Fior di Latte di Agerola ad Andrea Sannino, gli appuntamenti del gusto fino al 22 settembre

AGEROLA – Agerola celebra la sua arte casearia con un appuntamento dedicato al suo prodotto principe, il fiordilatte, un’eccellenza apprezzata in Italia e nel mondo. Per il secondo anno l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tommaso Naclerio ha organizzato il Premio Fior di Latte di Agerola, istituito dalla Regione Campania-Assessorato all’Agricoltura, con l’obiettivo di esaltare la vocazione naturalistica di un territorio, scrigno di tesori fatto di storia, artigianato e bontà gastronomiche, come eredità che viene tramandata da generazione in generazione che trova nel fiordilatte di Agerola un simbolo identitario di una terra magica, laboriosa e produttiva.

Ieri si è tenuta la consegna del Premio Fior di latte di Agerola ad Andrea Sannino, il celebre artista e cantautore, nell’ambito dell’evento FiordilatteFiordifesta, giunto alla sua quarantaduesima edizione. L’estate agerolese si arricchisce dunque di appuntamenti gastronomici, mentre il Festival Agerola Sui Sentieri degli Dèi continua a riscuotere successo e consensi, con un programma di eventi unico in Regione Campania. Nelle straordinarie location del Parco Colonia Montana e Belvedere Parco Corona si sono esibiti già artisti del calibro di Colapesce e DiMartino, Banco del Mutuo Soccorso, Ermal Meta, Francesco Baccini, Banda dell’Aeronautica Militare; grande attesa per i concerti prossimi dei Tiromancino, Malika Ayane, Amara, Serena Brancale, Marco Masini, Erri De Luca.

Ma c’è tanto spazio anche per il gusto. Il Premio Fiordilatte di Agerola si articola con stand espositivi di prodotti tipici, produzione artigianale live con i maestri casari locali, degustazioni, showcooking, laboratori didattici per bambini, animazione e folklore, approfondimenti e tante attività che animeranno le piazze di Agerola fino al 22 settembre. Il prossimo appuntamento avrà luogo domenica 11 agosto con la Giornata del Casaro dalle ore 9:00 nel piazzale San Pietro Apostolo, frazione Pianillo. A seguire, domenica 18 agosto in piazza Generale Avitabile, a San Lazzaro, e domenica 25 agosto in piazza XXIV maggio, a Campora, alle ore 10:00 ci saranno stand espositivi e produzioni artigianali live del fiordilatte. Sabato 31 agosto alle ore 11:00 presso il Campus Principe di Napoli, nuovi stand espositivi, degustazioni di prodotti tipici, class experience sulla lavorazione del fiordilatte, masterclass di pasticceria per bambini e approfondimenti sul tema della valorizzazione e della tutela delle tipicità locali. Domenica 22 settembre, infine, l’ultimo appuntamento con stand e degustazioni del fiordilatte alle ore 11:00 in piazza Paolo Capasso, a Bomerano.