L’importanza della sicurezza sul lavoro

La sicurezza sul luogo di lavoro è essenziale, e ciò vale in ogni ambito, dagli uffici ai cantieri. Ovviamente a seconda del settore cambiano le soluzioni da mettere in campo per evitare e ridurre i potenziali rischi e pericoli. Ad esempio in alcuni casi potrebbe essere necessario indossare dell’apposito abbigliamento, con indumenti progettati proprio per garantire una maggiore sicurezza. A tal proposito per una azienda potrebbe essere conveniente acquistare abbigliamento da lavoro ingrosso, così da avere una buona quantità di scorte da fornire ai propri dipendenti e collaboratori.

Sintesi del quadro normativo

Prima di approfondire quali sono le principali soluzioni da adottare per ridurre i rischi potrebbe essere utile riassumere qual è il quadro normativo italiano. Ad oggi la sicurezza sul lavoro è regolamentata soprattutto dal Decreto Legislativo 81/2008, che forse avete già sentito nominare con il nome di “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”.

Questo decreto è particolarmente esplicativo sul tema della sicurezza, mettendo in chiaro quali sono le responsabilità dei datori di lavoro e quali sono invece quelle dei lavoratori. In generale possiamo dire che il datore di lavoro deve necessariamente predisporre tutte le varie misure di cui si ha bisogno per prevenire ogni genere di problema o pericolo. I lavoratori, al contrario, devono rispettare le disposizioni relative alla sicurezza previste dall’azienda.

Formazione e aggiornamento

Molti sottovalutano il peso della formazione sulla sicurezza, un aspetto che invece ha grande rilevanza. I lavoratori devono essere adeguatamente formati riguardo a questa tema, con riferimenti specifici alla loro mansione. È necessario che sappiano come svolgere il loro lavoro senza mettere in pericolo se stessi o gli altri colleghi. In più devono sapere come utilizzare i dispositivi di protezione individuale, spesso abbreviati come DPI.

La formazione non serve solo a insegnare come evitare i pericoli, ma è essenziale per illustrare quali sono i rischi. Lo scopo è quello di costruire insieme a tutti i lavoratori una sorta di cultura della sicurezza, affinché nessuno agisca in maniera superficiale.

Indossare abbigliamento da lavoro

Nel paragrafo precedente abbiamo già parlato dei DPI, i dispositivi di protezione individuale. Sotto questa definizione possiamo includere buona parte del cosiddetto abbigliamento da lavoro, ossia quegli indumenti che sono realizzati per offrire la massima protezione. Un esempio è costituito dai classici elmetti, che proteggono la testa da oggetti che potrebbero cadere su chi li indossa. Sono fondamentali in molti luoghi di lavoro, come i cantieri edili.

Il datore di lavoro deve fornire ai suoi dipendenti tutto l’abbigliamento da lavoro necessario per evitare possibili infortuni. Inoltre in molti casi questi indumenti servono anche a evitare che i lavoratori possano inalare sostanze nocive.

Per tutti questi motivi è di grande importanza che venga acquistato abbigliamento da lavoro di qualità, così da garantire la massima protezione.

La salubrità degli ambienti

Ci sono rischi che potrebbero risultare invisibili agli occhi, ma che possono nascondere molto pericolo per il benessere dei propri dipendenti. L’ambiente di lavoro deve essere assolutamente salubre, per questo in azienda si dovrebbe dare il giusto peso a fattori come la ventilazione e la qualità dell’aria, oltre ovviamente all’illuminazione. Non va inoltre dimenticato che i principali pericoli derivano dalla presenza di sostanze chimiche che potrebbero risultare tossiche e nocive per gli organismi viventi.