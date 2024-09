“La Due Comuni, insieme per Telethon”: maratona di 10 chilometri a sostegno della ricerca per le malattie rare

I Comuni di Somma Vesuviana e Sant’Anastasia insieme per Telethon in una maratona podistica all’insegna dell’impegno e della solidarietà a favore della ricerca sulle malattie rare, che si terrà domenica 15 settembre 2024 e che vedrà la partecipazione di oltre 500 atleti per una gara su un percorso di 10 chilometri, inserita nei calendari regionali Fidal. Nella stessa giornata e sempre all’insegna della solidarietà sarà organizzata una passeggiata amatoriale di 3 chilometri, aperta a tutti.

Testimonial della manifestazione l’attore Francesco Paolantoni.

Il Comune di Somma Vesuviana sarà località di partenza e di arrivo della maratona, dopo il giro di boa a Sant’Anastasia. Nelle prossime edizioni saranno coinvolti anche i comuni di Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano. Alle ore 8.30 di domenica 15 settembre ci sarà il raduno degli atleti in Piazza Vittorio Emanuele III, poi alle ore 8.50 l’esibizione della Fanfara dell’Arma dei Carabinieri X Reggimento Campania, a cui seguirà un minuto di silenzio in ricordo di Mario Cerciello Rega, carabiniere di Somma Vesuviana barbaramente ucciso a Roma 26 luglio 2019.

Partenza della Maratona alle ore 9.00 da via Roma alla presenza della vedova Maria Esilio. Gli atleti percorreranno i Comuni di Ottaviano e Sant’Anastasia per poi ritornare a Somma Vesuviana dove è previsto l’arrivo per le ore 11.00 e la cerimonia di premiazione in piazza Vittorio Emanuele III, dove si terrà anche il concerto della Fanfara dell’Arma dei Carabinieri X Reggimento Campania.

Sempre domenica 15 settembre, in contemporanea alla gara, ci sarà anche la passeggiata amatoriale lungo i luoghi principali del borgo di Somma Vesuviana.

Mentre la sera di sabato 14 settembre sarà allestito il Villaggio Telethon Piazza Vittorio Emanuele III con allestimento a cura dell’Esercito Italiano e saranno consegnati i pettorali agli atleti che parteciperanno alla maratona del giorno dopo.

La manifestazione è stata presentata ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa che si tenuta oggi mercoledì 11 settembre presso Sala del Consiglio Metropolitano nel Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova a Napoli alla quale hanno partecipato il vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli Giuseppe Cirillo e il consigliere metropolitani Giuseppe Sommese, Salvatore Di Sarno Sindaco del Comune di Somma Vesuviana, Carmine Esposito Sindaco Comune di Sant’Anastasia, Antonio Napolitano vicesindaco del Comune di Ottaviano in rappresentanza del sindaco Biagio Simonetti, Antonio Brando Governatore Rotary distretto 2101, Nicolina Cristina Sorrentino Ricercatrice Istituto Telethon di Genetica e Medicina (TIGEM) di Pozzuoli e Raffaele Cerciello Presidente ASD Amatori Vesuvio. La conferenza stampa è stata moderata dalla speaker della manifestazione Martina Amodio e introdotta, negli aspetti tecnici, da Tancredi Cimmino Coordinatore Volontari Telethon.

“Sono particolarmente felice di presentare un’iniziativa che coniuga i valori dello sport con l’importanza della ricerca legata alle malattie rare. In entrambi i casi, è indispensabile una grande tenacia e una forza di volontà che deve portare al “traguardo”: la vittoria sportiva, da un lato, e una cura efficace che possa aiutare a stare meglio i tanti malati, affetti da patologie rare, dall’altro” afferma il vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli Giuseppe Cirillo.

“La Due Comuni unisce territori, culture, persone. Il collante è l’attività sportiva con la maratona che partirà da Somma Vesuviana, il 15 Settembre, ma l’attività sportiva è solo il collante, il ponte che accompagna al vero obiettivo: contribuire tutto insieme allo sviluppo della ricerca scientifica per le malattie e in particolare quelle rare. Somma Vesuviana c’è e fa rete con altri comuni della Citta Metropolitana. Sarà anche occasione per venire a vivere un territorio ricco di patrimonio culturale e valori sociali” ha detto Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana.

“La Due Comuni è ormai un appuntamento del cuore per noi anastasiani, di solidarietà e sensibilizzazione verso la ricerca che ogni anno contribuisce a salvare tante vite, ma anche di promozione dello sport e dei territori. Continueremo di certo ad accompagnare Telethon in questa e spero tante altre iniziative che vedano in sinergia più comuni e quest’anno anche il contributo prezioso della Città Metropolitana” dichiara Carmine Esposito Sindaco del Comune di Sant’Anastasia.

“Rappresentiamo tre Comuni, ma un unico territorio, quello vesuviano. Questo evento è l’esempio più evidente che la rete tra gli enti, la collaborazione istituzionale può essere uno strumento di sviluppo notevole dal punto di vista culturale, sociale, sportivo” afferma Antonio Napolitano, vicesindaco di Ottaviano in rappresentanza del sindaco Biagio Simonetti.

“Grazie a queste iniziative di sport e solidarietà riusciamo a portare avanti studi genetici importanti per curare le malattie rare. Proprio di recente abbiamo firmato un protocollo per una terapia genica relativa a una malattia oculare rara che colpisce i bambini. Sono felice di annunciare che nei prossimi mesi inizieremo la sperimentazione” afferma Nicolina Cristina Sorrentino Ricercatrice Istituto Telethon di Genetica e Medicina (TIGEM).

Tancredi Cimmino, coordinatore dei volontari Telethon, e anima della maratona “Due Comuni”, sottolinea l’impegno nel tempo della Fondazione Telethon che l’ha portata, in passato, a produrre in collaborazione con l’IRCCS Ospedale San Raffaele e distribuire commercializzare lo Strimvelis, la prima terapia genica ex vivo con cellule staminali per trattare i pazienti affetti da una rarissima malattia chiamata ADA-SCID (immunodeficienza severa combinata da deficit di adenosina-deaminasi). I bambini nati con l’ADA-SCID hanno un sistema immunitario fortemente compromesso che non è in grado di combattere le infezioni più comuni. “Il gesto di ogni singolo volontario è importante” sottolinea Cimmino, invitando tutti a partecipare alla maratona domenica 15 settembre.