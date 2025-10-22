VENERDÌ 24 OTTOBRE RITORNA AL TEATRO BOLIVAR “ZELIG OPEN MIC IN TOUR” CON VINCENZO COMUNALE E ALESSIO TAGLIENTO

Con l’imminente debutto del format “Zelig On” in prima serata su Italia Uno, passano dal Teatro di Materdei a Napoli le selezioni più ambite per nuovi comici

Venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 21.00, al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, ritorna la prima delle tre serate di “Zelig Open Mic in tour”, in collaborazione con il direttore artistico di Zelig Giancarlo Bozzo, organizzato con Area Zelig e Full Heads Comedy e condotto da Vincenzo Comunale e Alessio Tagliento.

In cerca di nuovi comici da lanciare e, con l’imminente debutto del format “Zelig On” in prima serata su Italia Uno, l’opportunità di brillare è a portata di mano. Dal 1986 Zelig organizza Open MIC a Milano e in tutta Italia per scoprire i talenti più promettenti della comicità. A Napoli sbarcano al Teatro Bolivar, luogo molto importante della cultura teatrale per la città. Saranno tre serate, due di semifinale (24 ottobre e 21 novembre) e una finale (11 dicembre), in cui il pubblico deciderà con il suo voto chi sarà il vincitore che si potrà esibire a Milano con il suo spettacolo.

Prossimi appuntamenti:

Semifinale – venerdì 21 novembre 2025

Finale – giovedì 11 dicembre 2025