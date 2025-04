Trianon Viviani, tra teatro, musica e poesia

Teatro, musica e poesia performativa caratterizzano gli appuntamenti della settimana del Trianon Viviani.

Mercoledì 30 aprile va in scena “Lassammo fa’ Dio!”, l’omaggio speciale e personale di Tommaso Bianco a Salvatore Di Giacomo. Sul palco, con l’attore partenopeo, Annarita Piantadosi e Marcello Bonanni. Ospite d’eccezione Francesco Paolantoni.

Sabato 3 maggio, con il concerto “Rua Catalana”, ritorna nel teatro pubblico di Forcella la cantautrice Flo, in duo con il noto fisarmonicista francese Vincent Peirani, premiato ai Victoires du Jazz nel 2014 e nel 2015.

Infine, domenica 4 maggio, un altro duo, Davide Avolio & Gennaro Madera, è in scena con “La Genovese”, uno spettacolo di poesia performativa dedicato al tema dell’attesa in amore, in cucina e in altri àmbiti dell’esperienza umana.

Tutti gli spettacoli sono programmati alle 21.

Il Trianon Viviani comunica anche la proroga, fino a domenica 18 maggio, con ingresso libero, della mostra documentaria “Nino Taranto. Nato a Forcella, professione attore” a cura di Giulio Baffi: fotografie, locandine e oggetti di scena raccolti dallo stesso Artista e dalla sua famiglia.

Sempre all’Artista dalla paglietta con i pizzi è dedicato l’incontro di giovedì 15 maggio, alle 18, con la presentazione dell’autobiografia “Nino Taranto. Una vita per Napoli”, edita da Homo scrivens con la prefazione di Maurizio de Giovanni. Con Marisa Laurito, intervengono Tommaso Bianco, Giuseppe Giorgio e Luca Mennella. L’ingresso è libero.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.

biglietti

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, oppure online su AzzurroService.net. Ai residenti di Forcella e della Seconda e Quarta municipalità è riservata la particolare promozione del biglietto al costo agevolato di 5 euro.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email [email protected]

Sito istituzionale teatrotrianon.org