“Tratta 11”, il progetto artistico di Marco Borgarelli per denunciare l’inquinamento ambientale

14 novembre alle 18:30 Palazzo della Cultura di Potenza

Torna Visioni Verticali – Festival del Cinema di Potenza, la manifestazione ideata dall’associazione Polimeri e organizzata insieme al Centro di Geomorfologia Integrata per l’area del Mediterraneo (CGIAM), che si terrà dal 16 al 19 novembre presso Il Piccolo Teatro al Principe di Piemonte di Potenza.

Ad introdurre questa IV edizione dedicata all’ambiente – da qui il nome “Visioni Verticali-Ambiente e Territori” – sarà la mostra “Tratta 11” a cura di Marco Borgarelli, che verrà inaugurata oggi 14 novembre alle 18.30 presso il Palazzo della Cultura di Potenza e resterà visibile fino al 19 novembre.. L’artista di Vicenza riflette sulla relazione tra il corpo umano e l’ambiente che lo inquina e lo trasforma. Il progetto di Borgarelli, coerente con la sua ricerca artistica, consiste nella rappresentazione attraverso quadri e installazioni, dell’inquinamento che lui stesso produce con la sua auto tutti i giorni. Attraverso le sue opere l’artista vuole porre il visitatore di fronte alle azioni dannose per l’ambiente che ognuno di noi compie inconsapevolmente.

Il 17 novembre alle 12.00, invece, si terrà una performance che consiste in un diario di viaggio con la realizzazione di una tela raffigurante il percorso stradale tra l’abitazione dell’artista a Vicenza e il luogo della mostra a Potenza. Il disegno sarà realizzato direttamente con il gas di scarico della macchina, così da rendere visibile l’inquinamento che produciamo tutti noi utilizzando l’auto.

Lo stesso giorno, alle ore 16.00, si terrà anche un workshop rivolto ai bambini dai tre ai dieci anni dal titolo “Nelle tue mani”, che consiste nel far disegnare ai più piccoli soggetti naturalistici su palloni gonfiati con il gas di scarico della macchina dell’artista.