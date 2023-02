Vincenzo Comunale, è sold out il debutto teatrale del comico napoletano

Full Heads Comedy e Teatro Pubblico Campano

presentano

l’esclusivo spettacolo di

VINCENZO COMUNALE

VENERDI 10 FEBBRAIO 2023 presso Teatro Nuovo Via Montecalvario, 16 – Napoli – inizio ore 21:00

LO SPETTACOLO E’ SOLD OUT!!!

La Full Heads Comedy e il Teatro Pubblico Campano presentano un nuovo appuntamento di stand up comedy con Vincenzo Comunale. La nuova comicità targata NA sale in cattedra e si presenta in teatro. L’appuntamento è per venerdi 10 febbraio al Teatro Nuovo con il talento di Vincenzo Comunale salito alla ribalta nazionale grazie alla partecipazione a diversi programmi TV, in particolare Zelig. Il giovane comico presenterà il suo spettacolo in un evento che è Sold Out!

Quarto appuntamento targato Full Heads Comedy dedicato ai nuovi fenomeni della Stand Up Comedy.

Questa volta la proposta riguarda un big della comicità napoletana fresca, innovativa e originale che travalica i cliché della risata in dialetto e generata dal tormentone.

Vincenzo Comunale torna dal vivo con nuovi pezzi di stand up, e materiale improvvisato con il pubblico, in uno show che racchiuderà il meglio dei suoi pezzi di repertorio. Comunale è autore di quattro one man show: “Quasi Adulto”, “Sono confuso, ma ho le idee chiare”, “Titolo Provvisorio” ed il più recente “Definitivo3”. Già dai titoli di questi show si evince la sua volontà di ironizzare sulla precarietà del mondo di oggi, visto dagli occhi di un comico 27enne.

Lo spettacolo tratta svariati temi sociali, affrontati sempre evitando la volgarità e cercando di suggerire punti di vista comici e originali. Con i suoi monologhi Comunale spesso ribalta la realtà, evidenziandone le contraddizioni e proponendo punti di vista alternativi e sempre originali. Lo spettatore è costantemente coinvolto, non per essere preso in giro, ma per essere parte attiva dello show. Se vuole parlare di Napoli, evita i luoghi comuni; se vuole parlare della sua generazione, evita discorsi retorici; se vuole parlare di cose che non conosce, evita.

Il programma dei prossimi appuntamenti targati Full Heads Comedy prevede:

23/02/23 Fabian Grutt al Teatro Sancarluccio

VINCENZO COMUNALE MINI BIO

Napoletano classe ’96, Vincenzo Comunale è tra i più giovani e talentuosi comici d’Italia. Ha vinto diversi premi nazionali, come il “Premio Massimo Troisi” e il “Premio Charlot”, ed ha partecipato a diversi programmi televisivi come “Zelig” (in prima serata su canale 5), “Battute?” (in seconda serata su Rai 2) e vari format su Comedy Central. Col suo ultimo spettacolo di stand up comedy ha calcato i palchi delle principali città italiane. Un suo special comico è disponibile su “Amazon Prime Video” (all’interno della serie “Italian Stand up”) e su “RaiPlay”.

È nel cast fisso di “Zelig”, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada e quest’anno ha partecipato a “Le Iene”, su Italia 1.