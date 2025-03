SABATO 15 E DOMENICA 16 MARZO AL TEATRO SALA MOLIḔRE DI POZZUOLI ARRIVANO FEDE ‘N’ MARLEN IN CONCERTO CON “LA CASA Ḕ PIENA DI LUCI”

Sabato 15 marzo, alle ore 21.00, e domenica 16 marzo, alle ore 19.00, nel Teatro Sala Molière (Via Bognar, 21), diretto da Nando Paone, saranno in concerto Fede ‘n’ Marlen con “La casa è piena di luci”, lo spettacolo creato ad hoc per l’occasione, dal titolo evocativo del loro ultimo singolo uscito il 6 marzo per Santeria Records. Il concerto è inserito all’interno del tour italiano 2025.

«Nell’ambiente musicale si è soliti credere che un artista trovi la sua guida e la sua ispirazione in altri autori o musicisti – raccontano Fede ‘n’ Marlen – e quindi che i riferimenti della propria musica siano necessariamente rappresentati da altra musica. La verità è che più spesso i cantautori e le cantautrici si lasciano ispirare dalla poesia».

Il ritmo delle parole scelte, la poetica nascosta nei versi hanno ispirato le canzoni di Fede ‘n’ Marlen. Oltre al caso più eclatante del loro brano “Isabè”, che cita la poesia di Edoardo De Filippo “Sto cca”, queste allusioni letterarie sono accadute quasi in ogni brano delle due artiste partenopee.

Da Silvia Plath ad Alda Merini, passando per Leopardi e Lorca le due artiste, Marilena Vitale e Federica Ottombrino, ripercorrono le tappe poetiche all’interno dei loro Album. La parola cantata amplifica il suo significato letterario grazie alla componente musicale, e allo stesso tempo il suono diventa incisivo solo con la scelta dell’immagine giusta.

