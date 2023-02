Premio Nazionale “Serra – Campi Flegrei”. Il bando scade il 9 marzo

Premio Nazionale “Serra – Campi Flegrei” 2023. Iscrizioni fino al 9 marzo per la terza edizione

Tre le sezioni in gara: Autrici/Autori, Attrici/Attori e Registe/Registi. Contatti: [email protected]; 347.8051793

Ancora due settimane per partecipare alla terza edizione del “Premio Serra – Campi Flegrei” promosso dal Teatro Serra di Napoli (in Via Diocleziano 316). Tre le sezioni in gara: Autrici/Autori, Attrici/Attori e novità di quest’anno, Registe/Registi. Le iscrizioni si chiuderanno giovedì 9 marzo 2023.

L’iniziativa, rivolta ad attori, registi, autori professionisti e non, senza limiti di età, si inserisce nel quadro delle proposte di attività sul territorio dello spazio teatrale che si propone come un luogo di attrazione, formazione e crescita di nuovi talenti. «L’anno scorso hanno partecipato alle selezioni interpreti e scrittori provenienti da tutte le principali accademie italiane; quest’anno abbiamo deciso di alzare l’asticella, rivolgendoci anche ai registi» dicono i fondatori Pietro Tammaro e Mauro Palumbo.

Il monologo è l’arte in cui si cimenteranno Autori e Attori, rispettivamente, con un testo inedito di 5 cartelle e un copione compreso fra 4 e 7 minuti, di qualsiasi genere, in italiano o dialetto, edito, inedito o rielaborato, anche di autore sconosciuto. I Registi, infine, avranno a disposizione 20 minuti per allestire la prima scena del III atto dell’“Amleto” di W. Shakespeare nella traduzione di Anna Laura Messeri, docente al Teatro Stabile di Genova rispettando, rigorosamente, il testo allegato al bando e 10 minuti per la mise en espace degli interpreti. «È un contesto che, già nel nome, invita a germogliare» sottolinea Venanzio Amoroso, vincitore nel 2022 nella categoria attori, con il monologo “Il bicchiere della staffa” di Harold Pinter.

Durante le audizioni, che si svolgeranno tra aprile e maggio 2023, una Giuria Selettiva sceglierà i nove finalisti, tre per ogni categoria, dell’evento conclusivo di lunedì 2 ottobre 2023, nel corso del quale una Giuria Onoraria, composta da addetti ai lavori e personalità illustri, decreterà il vincitore di ciascuna di esse, che si aggiudicherà una somma in denaro pari a 400 euro. Per informazioni, scheda di partecipazione e iscrizioni: [email protected] e 347.8051793.

