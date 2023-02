Danza: “GRNDR_Date No One” al Piccolo Bellini, 25 e 26 febbraio

25 e 26 febbraio



Piccolo Bellini



GRNDR_Date No One



ideazione ed esecuzione Andrea Zardi/ ZA DanceWorks produzione Cinqueminuti, Artgarage, ZA DanceWorks



Orari spettacoli: sabato h. 21:00, domenica h. 18:30



Le dating app per incontri creano un legame quotidiano e costante tra sconosciuti, una vera e propria dipendenza che porta con sé inevitabili conseguenze e che altera il modo in cui vediamo e percepiamo l’altro. Viviamo in modo nuovo il corpo dell’altro e la sua presenza, spingendoci a creare e accettare nuove dinamiche di relazione umana e sociale. Sul palco appare una figura – una speedmodel – passa da un profilo all’altro, da un corpo all’altro annullando in maniera illusoria la distanza, ma cercando in sporadici momenti di lucidità, una via d’uscita. La troverà?

Prezzi: a partire da 15 €

Durata: 30 minuti