Pierdavide Carone in “Dalla e Sorrento” Omaggio a Lucio Dalla 9 agosto Sorrento classica

CITTA’ DI SORRENTO

S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento

Patrocinio Regione Campania

SORRENTO CLASSICA

XVII Edizione 2024

Direzione artistica: Paolo Scibilia

9 agosto, ore 21.15

PIERDAVIDE CARONE – voce

SORRENTO CLASSICA FESTIVAL ORCHESTRA

LEONARDO QUADRINI – direttore

Programma:

“Dalla e Sorrento” Omaggio a Lucio Dalla

Venerdì 9 agosto Pierdavide Carone con il suo “Dalla e Sorrento” Omaggio a Lucio Dalla sarà il protagonista di “Sorrento classica”, festival di musica internazionale diretto dal maestro Paolo Scibilia. Ad accompagnare l’artista ci sarà la Sorrento classica festival orchestra diretta da Leonardo Quadrini.

Due anni fa – dichiara Carone – in occasione dei dieci anni dalla morte di Lucio, per la prima volta mi sono cimentato in un repertorio che avevo sempre cercato di trattare con rispetto e pudore, il repertorio di Lucio. Ma ho capito che la gente lo voleva, voleva sentirlo da me e così, anche grazie al Maestro Quadrini, ho superato ogni reticenza, e mi sono divertito tanto, al punto da replicare l’anno scorso, in occasione degli 80 anni dalla sua nascita. Quest’anno, anche in virtù dell’uscita del mio nuovo percorso discografico che mi sta portando, tra le altre cose, in tour, avevo considerato conclusa la mia esperienza legata a Lucio, eppure ancora una volta Leonardo è riuscito a coinvolgermi, e come si fa a dire di no a Sorrento, dove Caruso è stata scritta? Semplicemente non si può. Ma la domanda successiva, più complicata, è: sarò all’altezza di uno dei brani più importanti della musica italiana nel sacro luogo in cui esso è nato?

Carone propone un programma ricco che racchiude brani tra i più belli di Dalla: Se io fossi un angelo, Canzone, Anna e Marco, Henna, 4/3/1943, L’anno che verrà, La sera dei miracoli, Caruso, Di notte Come è profondo il mare, Tu non mi basti mai, Cara, Nanì, Futura, Balla balla ballerino, Attenti al lupo, Piazza grande.

Pierdavide Carone Classe 1988, viene alla ribalta classificandosi terzo alla nona edizione di Amici dove vince il premio della critica. Firma il brano “Per tutte le volte che…” con cui Valerio Scanu trionfa al Festival di Sanremo nel 2010. Il primo album di Pierdavide, “Una canzone pop”, è un successo e viene certificato multiplatino. “Di Notte”, brano apripista, conquista invece il Disco D’Oro. Seguono gli album Distrattamente e Nanì e altri racconti, quest’ultimo presentato a Sanremo nel 2012 quando Carone partecipa al Festival con Lucio Dalla con il brano “Nanì”. A dicembre 2018 pubblica “Caramelle” con i Dear Jack, in cui il cantautore affronta con coraggio il drammatico tema della pedofilia, dipingendo, con la consueta efficacia dei suoi versi densi di parole, due situazioni assimilabili di violenza. Nel 2020 scrive “Forza e coraggio!”, un inno alla resilienza che nasce dall’urgenza del cantautore di parlare di un momento di difficoltà che ha segnato la sua vita.

L’invito alla ripartenza è un messaggio che lancia a se stesso e al Paese intero, ferito, in questo momento storico, dalla profonda crisi sanitaria, sociale ed economica. Venerdì 28 maggio ha pubblicato il suo quarto album “CASA”, anticipato dal singolo Buonanotte il 9 aprile 2021. Di recente ha pubblicato il nuovo singolo “Carla e la Credenza” in cui usa la figura di Carla e della credenza come metafora per rappresentare coloro i quali non hanno il coraggio di sfidare le proprie convinzioni e di abbracciare nuove prospettive.

Prossimo appuntamento con Sorrento classica 12 agosto con Enrico Fagnoni – pianoforte e Stefano Valanzuolo – voce narrante e testo, personaggi di spicco nel panorama artistico nazionale, col programma “Off Side Story”: Racconto metropolitano liberamente tratto da “West Side Story”. Fagnoni, di origine napoletana, vanta una carriera internazionale come virtuoso, improvvisatore e compositore della tastiera. Apprezzato fin da giovanissimo come esecutore al fianco di Nino Rota del clarinettista Benny Goodman, diventa celebre già nel 1978, per la sua recitazione straordinaria nel ruolo di Giuseppe Verdi – bambino, nell’omonimo e famoso sceneggiato televisivo Rai Uno. Valanzuolo è noto critico musicale, conduttore e autore di programmi nazionali, quali Radio3 Suite.

I PROTAGONISTI DEL CONCERTO:

Leonardo Quadrini – direttore. Titolare di Cattedra presso lo storico Conservatorio di Napoli “S.Pietro a Majella” di Esercitazioni Orchestrali e Laboratorio orchestrale. Direttore “free lancer” ha tenuto oltre 2900 concerti in 5 continenti e nelle maggiori capitali; i,Pechino,New York,Sharm Sheik, Sydney,Miami,Tirana, Sofia, Bucarest, Roma, Kumning,Minsk, Atene,Okegawa, Seoul, Skopje, Caracas,Venezia, Milano Torino ) collaborando con famosi artisti: da Katia Ricciarelli a Cecilia Gasdia, Chiara Taigi, Maria Dragoni,GianlucaTerranova,Vincenzo La Scola,Nicola Martinucci, i solisti Oscar Ghiglia, Lya De Barberiis, Domenico Nordio, Francesco Nicolosi e tante contaminazioni con Antonella Ruggiero, Lucio Dalla, Roberto Vecchioni, Il Volo; gli attori Giancarlo Giannini, Michele Placido, Rocco Papaleo, Alessandro Preziosi, Michele Mirabella, Massimo Ghini. Pluridiplomato in: Direzione d’orchestra, Strumentazione per banda, Musica corale e direzione di coro, Organo e Composizione, Pianoforte “summa cum lauda”. E’ stato dal 2011- 2014

Componente ESPERTO della Commissione Cultura della Regione Campania/E’ stato Membro della Commissione Ministeriale triennale (1997-1999) per i Passaggi di cattedra/E’ stato direttore artistico del Concorso e Festival Gazzelloni 2012-2014 a Roccasecca/FR,paese del celebre “flauto d’oro”.

Ha diretto dal Gran Teatro “la Fenice “ di Venezia con la Filarmonica della Fenice il concerto per i 40 anni di carriera di Katia Ricciarellisu Canale 5 in prime time il 18 dicembre 2009 .Ha partecipato a cc 40 trasmissioni televisive: RaiUno, RaiDue, RaiTre, Rete 4, Canale5, Rai International ecc tra cui “CASA RAIUNO” LA VITA IN DIRETTA”, “Nel nome del cuore” Premio Braille” ecc e tante Tv straniere. Si ricordano nel 2004 in mondovisione suTelepaceSat il concerto presentato da Pippo Baudo , con il soprano Cecilia Gasdia, per la laurea “Honoris causa” a Giulio Andreotti dall’Aula Magna dell’Universita Lateranense in Roma; 2.12 2006 ha diretto dal teatro Carlo Felice di Genova il concerto di insediamento del Cardinal Bagnasco, segretario di Stato Vaticano con “Ensembre de La Scala di Milano” gennaio 2004, patrocinato dal Ministro Tremaglia per gli italiani nel mondo, il NabuccoDay, dal teatro di Faenza, accompagnando –con il pianoforte storico Stenway & Sons di Giuseppe Verdi – i soprani K.Ricciarelli,C. Taigi e R. Canzian (in diretta radiofonica mondiale) con arie di Verdi. Direttore sia sinfonico che lirico, ha diretto le maggiori opere di : Trovatore, Rigoletto, Traviata, Nabucco, Aida, Ballo in maschera , Turandot, Tosca, Madama Butterfly, Edgar, Boheme, Cavalleria rusticana, Pagliacci, Matrimonio segreto, DonPasquale, Barbiere di Siviglia, Lucia di Lammermoor, Mefistofele, Norma, Serva padrona,Otello, Elisir d’amore,Il noce di Benevento, L’impresario delle Canarie ecc.. Da menzionare soprattutto “la Traviata” per la regia di Vittorio Sgarbi (Armonie d’Arte Festival 2018) e “Rigoletto” per la regia di Katia Ricciarelli

(Teatro Romano/ Benevento 2019). E’ stato Direttore Artistico Onorifico dello storico Teatro dell’Opera e Operetta “Elena Teodorini” di Craiova in Romania dal 2006 al 2012. Ha diretto, tra l’altro,“Gli Archi del Teatro alla Scala” di Milano, la Filarmonica nazionale Venezuelana, Orchestra sinfonica di Praga, Orchestra da camera di Radio Bucarest, SBS Simphony Orchestra di Sydney, EuroAsian Philarmonic Orchestra diSeoul , Filarmonica di Kummning in Cina. In dicembre 2019 ha tenuto una gloriosa e fortunata tournèe nella Repubblica Cinese toccando 32 citta in 50 giorni. Ha partecipato ai festivals: Sagra Musicale Umbra, Perugia Todi Festival (inaugurazione)Noto Festival (inaugurazione per più edizioni), Citta Spettacolo a Benevento (inaugurazione)Armonie darte festival in Calabria, Festival Mario Lanza in Molise, Leuciana Festival alla Reggia di Caserta,Ravello Festival 2019,AyamonteFestival in Spagna, inaugurazione del Teatro Nazionale di Pristina in Kosovo 2021, Stagione Lirica tradizionale di Lecce 2003 (Edgar di Puccini) . Ha inciso 20 compact disk e 2 DVD:Il “Trittico Francescano” di L. Refice in prima moderna cd + dvd “S.Agostino il figlio delle lacrime “ in cd+ dvd prima registrazione assoluta Il CD con l’orchestra sinfonica di Timisoara e il soprano Cecilia Gasdia è stato presentato in udienza privata al Papa Benedetto XVI il 21 giugno 2006 nella Sala Nervi in Vaticano: Ha ricevuto il 2013 L’onorificenza del Ministero della cultura in Russia come Artista Popolare per l’opera di divulgazione e ,meritoria della filarmonica di Jzhevsk ( Udmurtia) città natale di P.J.Chaikowski partecipando ai relativi festivals. Ha curato la revisione critica – dal manoscritto originale dalla biblioteca del Conservatorio di Napoli – de IL NOCE DI BENEVENTO, opera da camera di G.Balducci ( coevo di Donizetti a Napoli ) in prima mondiale con la conseguente esecuzione nell’ambito dell’inaugurazione del Festival Citta Spettacolo ed.XIL e relativa pubblicazione discografica di prossima uscita.

Sorrento Classica Festival Orchestra. E’ stata istituita dal 2007, come organico strumentale di supporto e parte integrante del festival “Sorrento Classica”, per la promozione del repertorio orchestrale lirico – sinfonico – cameristico, durante le sue stagioni concertistiche. Il suo repertorio spazia attraverso il genere classico, moderno, contemporaneo, Pop e “di contaminazione”. L’Orchestra si esibisce per eventi musicali televisivi e progetti finanziati dal Ministero e Regione Campania. Riunisce musicisti campani, oltre ad artisti, organici ed istituzioni lirico- strumentali straniere, collaborando con i solisti e direttori di chiara fama, ospiti del Festival.

Direttore principale è il Maestro Paolo Scibilia.