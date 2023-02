Nasce IMAGINARY RED!

IMAGINARY RED

Dal 19 al 21 Maggio al Teatro Puccini di Firenze prende vita “Imaginary Red”.

Il nuovo spettacolo musicale nato da un’idea di Lorenzo Mazzei che parla della discriminazione razziale subita nel corso dei secoli dalle persone con i capelli rossi raccontata attraverso una nuova storia d’amore.

Un appuntamento fondamentale per chi ama la città di Firenze, culla del sapere, per chi ama il nuovo, per chi ama la musica dal vivo, per chi ama conoscere una parte della nostra storia, “il gingerismo”, mai raccontata prima a teatro.

Nei prossimi giorni tutte le news riguardo le prevendite, la storia, i protagonisti, le musiche, i musicisti, la scenografia…..

