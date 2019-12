“Gli Echi dell’Eterna Bellezza”, un disco ispirato alla città di Pompei

Melodie composte immaginando di passeggiare a Pompei: vuole essere questo “Gli Echi

dell’Eterna Bellezza”, disco di musica contemporanea ispirata alle meraviglie dell’antica città

sepolta che è tornata a vivere, perennemente sospesa fra il suo tragico passato e uno splendido

futuro, capace di regalare sempre nuovi tesori. E proprio il complesso tema del rapporto tra il

tempo e lo spazio è alla base delle musiche firmate dai Maestri Flavio Cuccurullo, Antonio

Onorato, Pericle Odierna e Nicola H. Samale, incise dall’Artemus Ensemble di Pompei diretta dal

Maestro Alfonso Todisco, racchiuse nel disco prodotto da Satyr M.B. production, casa di

produzione diretta dal direttore artistico Nello Petrucci, con il coordinamento alla produzione di

Teresa Desiderio e Raffaele De Gennaro.

Il disco è stato presentato questa mattina a Palazzo De Fusco, sede del Comune di Pompei, alla

presenza del sindaco Pietro Amitrano, nel corso dell'incontro con i protagonisti, moderato dal

giornalista Carlo Manfredi. Quattro sono i brani contenuti nel cd, ognuno espressione della

sensibilità artistica di ogni singolo autore, che si è lasciato ispirare – in maniera più o meno diretta

– dal fascino della città sepolta dal Vesuvio nel 79 d.C. Il disco raccoglie stili e tecniche compositive

differenti, tutte espressione della forte personalità dei compositori protagonisti. La versione

digitale del cd è in distribuzione su Spotify, iTunes, Amazon e Deezer.

“Gli echi dell’Eterna Bellezza” di Flavio Cuccurullo dà il nome al progetto e si propone come una

riflessione profonda sul rapporto tra l’antico e il moderno. Nel brano sembra stagliarsi un’eco che

viaggia nei secoli fino ad oggi, grazie anche al particolarissimo suono del clarinetto greco. La mente

immagina di essere a Pompei: uno spazio in cui sembra di poter rivivere tempi ormai lontani; un

luogo dove ancora oggi sembra di poter sentire il respiro di chi la abitava e la viveva fino a un

attimo prima della tragedia. Grazie all'espressività dell'orchestra d'archi e alle sonorità antiche e

remote affidate al clarinetto greco, questo brano si propone di invitare l'ascoltatore ad una

riflessione profonda indirizzata a delineare un passaggio tra l'antico e il moderno, tra il sacro e il

profano, tra le stelle e il cielo.

“Pompei Misteriosa” di Antonio Onorato è un brano ispirato al “mistero” che riecheggia nella

Pompei antica, che ancora oggi ci regala nuove sorprese, nuove scoperte. In questa musica

riecheggia l'idea di mistero, di sospensione. Per il compositore, Pompei è “un grande enigma”: i

tanti ritrovamenti che si sono susseguiti negli ultimi anni grazie ai nuovi scavi fanno capire che qui

il compito della ricerca non è mai terminato, perché la città antica è un mistero sempre più fitto.

“Elegia per Archi” di Nicola H. Samale trasporta l’ascoltatore in un mondo in continua

sospensione, il tema espressivo è volto ancora intorno al concetto di “mistero”, in una ricerca

continua di atmosfere arcane, inspiegabili, attraverso tensioni armoniche che trasmettono un

senso di instabilità, ma allo stesso tempo si evidenzia l’idea di enigma, di curiosità. Un po’ come

Pompei: incuriosisce sempre proprio perché racchiude, nel suo aspetto più intimo, tanti misteri

ancora irrisolti. Il brano è un’elegia per archi appassionante e drammatico, stilisticamente

composto sulla scia del serialismo e dodecafonia del primo Novecento musicale.

“Viaggio in America” di Pericle Odierna è un brano vivace, di grande impatto, che con un ascolto

attento trasporta l’ascoltatore in un viaggio musicale, in cui si ritrova il contrasto tra sonorità

moderne e tecniche compositive barocche, anche qui in un connubio tra passato e presente che

sembra disperdere il concetto di tempo e spazio. Così come l’America fu il “Nuovo Mondo” per gli

Europei, così Pompei è divenuta – in questo brano – un “mondo nuovo” tutto da scoprire, grazie ai

particolari sulla vita quotidiana emersi in oltre due secoli e mezzo di storia degli Scavi. Il brano è un

concerto per orchestra d'archi in 3 movimenti (Allegro, Adagio, Allegro), in cui risalta nei temi

spigliati e di grande vivacità ritmica la chiara influenza della musica americana del secondo

Novecento, arricchita da un felice incontro con le tecniche contrappuntistiche più vicine alla prassi

compositiva barocca. Il tutto crea un contrasto molto interessante e complesso, ma allo stesso

tempo fluido e di grande effetto.

La Satyr M.B. production è una casa di produzione indipendente, fondata da Nello Petrucci nel

2019, che si pone l’obiettivo di promuovere l’arte e la cultura. In particolare è specializzata nella

promozione e produzione di opere cinematografiche e/o televisive, lungometraggi e

cortometraggi, film di animazione, dischi e relativo merchandising. È una realtà dinamica e in

pieno sviluppo che mira alla promozione del bello e della creatività giovanile, coinvolgendo giovani

artisti e professionisti di ogni settore provenienti da tutto il mondo, grazie al lavoro di un team di

eccellenza composto da Alfonso Todisco, Flavio Cuccurullo, Teresa Desiderio, Ciro Ciliberti, Rino

Manganelli, Claudio Cascone e Raffaele De Gennaro.