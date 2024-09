Gli Incontri di Valore, il salotto letterario per eccellenza – sesta edizione

Grande attesa per Maurizio de Giovanni agli Incontri di Valore in Pompei

Lo scrittore Maurizio de Giovanni ospite al Salotto di Nicola Ruocco per la presentazione del romanzo

“Pioggia” sequel della celebre serie dei Bastardi di Pizzofalcone

La kermesse “Gli Incontri di Valore”, il celebre salotto fondato in Pompei da Nicola Ruocco, è alle battute conclusive

della sua sesta edizione, e lo fa in grandissimo stile, ospitando mercoledì 4 settembre, ore 20,00, presso l’Hotel

Habita79, Maurizio de Giovanni, uno dei più importanti e seguiti scrittori in Italia. Ospite numero 83 dell’ormai nota

rassegna, de Giovanni tratterà con il patron Nicola Ruocco la presentazione dell’ultimo suo romanzo “Pioggia”, edito

Einaudi, dodicesimo episodio della saga dei record “I Bastardi di Pizzofalcone”.

La serata di mercoledì è di quelle assolutamente imperdibili; c’è infatti molta attesa in Pompei e nello stesso pubblico

de “Gli Incontri di Valore”, che si prevede particolarmente numeroso e appassionato, con la partecipazione anche di

diverse associazioni ed Istituti Scolastici del territorio.

“Pioggia” è un romanzo di grande fascino e al tempo stesso fortemente accattivante. Sotto un diluvio che non concede

tregua, circondati da nemici e nonostante dolorosi problemi personali, i formidabili poliziotti, usciti dalla penna di

Maurizio de Giovanni, si districheranno fra segreti, ipocrisie, rancori. Arrivando a scoprire una verità quanto mai

inaspettata.

“Ringrazio Maurizio de Giovanni per aver accolto l’invito in Pompei” commenta Nicola Ruocco “Un ospite che ho

fortemente voluto, e che ci ha onorato anche in passato con altri suoi libri come l’Equazione del Cuore e Caminito

presentati da noi in Pompei. Ospitare Maurizio è sempre un momento magico, perché oltre al fascino narrativo dei suoi

romanzi, ci infonde una grande forza emozionale. Le parole di Maurizio e le sue storie ti entrano nel cuore, accarezzando

i sentimenti, i desideri, perfino le incertezze, e proiettando la nostra anima nella perfetta dimensione del sogno” continua

Ruocco “Non posso negare una certa emozione, perché è un qualcosa di speciale riabbracciare a Pompei agli Incontri

di Valore il Maestro de Giovanni!”

Fervono intanto i preparativi per la prossima settima edizione della Rassegna “Gli Incontri di Valore”, che inizierà da

metà ottobre, per protrarsi con quasi 15 nuovi straordinari ospiti, fino a gennaio del prossimo anno. “Sarà l’edizione dei

record, perché toccheremo con il nuovo programma quota 100 ospiti in tre anni, e probabilmente non c’è nessun’altra

iniziativa o rassegna in Italia che ha fatto registrare una simile qualità e quantità di ospiti in un arco temporale così

ristretto” afferma Ruocco “L’impegno è tanto, con il sottoscritto che realizza in prima persona questa iniziativa in puro e

solo spirito di passione e volontariato. I prossimi ospiti rappresentano un livello altissimo, con firme di grandissimo

prestigio nel mondo del giornalismo, saggistica, sport e spettacolo. Anticipo il nuovo slogan, che sarà Il Salotto che crea

Valore e condivide Valori”.

Appuntamento intanto col nuovo ospite de “Gli Incontri di Valore” è mercoledì 4 settembre, ore 20,00 Hotel Habita79

Pompei, con ingresso libero fino ad esaurimento posti.