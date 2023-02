DOMENICA 5 MARZO LERCIO ARRIVERÀ SUL PALCO DEL BOLIVAR

Il più famoso sito satirico italiano compie dieci anni e festeggia con il “Lerc10 Live – Il Tour del decennale” anche a Napoli nel teatro diretto da Nu’Tracks

Arriverà anche “Lercio” nella stagione del teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, domenica 5 marzo, a partire dalle ore 21.00. Il sito satirico italiano che fa il verso alla stampa sensazionalistica, di ritorno dall’esperienza a Sanremo per il Festival della canzone italiana 2023, compie dieci anni e sceglie fra le sue tappe Napoli per festeggiare con il “Lerc10 Live – Il Tour del decennale”.

Il nuovo spettacolo ideato e scritto dalla redazione di Lercio.it prevede telegiornali esilaranti, rubriche improbabili e il meglio del repertorio del sito satirico più famoso e amato d’Italia per accompagnare gli spettatori in un divertentissimo viaggio all’insegna della “sporca” informazione, sempre in bilico tra realtà e finzione.