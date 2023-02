Raffy con il singolo “Niente” per lasciarsi il passato alle spalle

“Niente” (etichetta Planet R) è il nuovo singolo di Raffy, un brano dal ritmo dance-elettronico, prodotto in Romania da Catalin Tamazlicaru (in collaborazione Razvan Dediu, Aman2system), scritto dalla stessa cantautrice e producer modenese e dall’autore Andrea Gallo.

Raffy ci spiega: “È forse uno dei pezzi che preferisco di più del mio repertorio musicale, nell’ultimo periodo ho fatto per la maggior parte musica Reggaeton, ora ho deciso di espanderlo ed incrementare nuovi generi, come in questo caso. Il testo tratta di una storia di amore terminata, di non avere avuto rimpianti durante la relazione da parte della donna. Il messaggio è quello di lasciare alle spalle il passato e di non fare caso alle cattiverie della gente“.

Il singolo è già disponibile nei principali digital store.

Biografia Raffy

Raffaella Maria Senese in arte Raffy è nata il 14 settembre 2000 a Mirandola in provincia di Modena, da madre rumena e padre italiano.

La sua passione per il canto è iniziata a 7 anni, approfondendo i suoi studi dal 2013 presso l’Accademia Musicale di Modena.

La musica è stata il suo rifugio per combattere l’insicurezza e farsi forza contro il bullismo di cui è stata vittima.

“Il mio grande sogno è quello di emozionare e coinvolgere il pubblico attraverso la musica ed il canto” così l’artista modenese risponde quando le chiedono quale sia il sogno più grande della sua vita.

Nel 2017 Raffy decide di provare ad emergere nello scenario musicale e vola in Romania, accerchiandosi di persone che la spronano nell’inseguire il proprio sogno.

Tra queste incontra Costi Ionita nominato ai Grammy Awards e considerato uno dei produttori musicali più forti dell’industria musicale Rumena ed Internazionale.

Tornata in Italia, nel 2020 esce con TIKI TIKI, nel 2021 con Ratatà Boom in collaborazione con l’artista urban IVAN Granatino e nel 2022 con Un poquito reggaeton.

I videoclip presenti sul canale youtube, vantano in totale oltre 3 milioni di visualizzazioni.

Oltre alla passione per il canto ama anche la moda e da quest’anno frequenta l’Istituto Marangoni a Milano.

