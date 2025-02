DOMENICA 23 FEBBRAIO AL TEATRO SALA MOLIḔRE DI POZZUOLI GLI ‘A67 IN CONCERTO CON “NEMESI D’AMORE E DI ANARCHIA”

Domenica 23 febbraio, alle ore 19.00, nel Teatro Sala Molière di Pozzuoli (ArtGarage, Via Bognar 21), diretto da Nando Paone, arrivano gli ‘A67 in concerto con “Nemesi d’amore e di anarchia”, un progetto anfibio di Daniele Sanzone capace di vivere autonomamente in mondi diversi e indipendenti che ha portato il gruppo in luoghi inesplorati, creando una nuova e inaspettata sinergia tra musica e letteratura. Sul palco, insieme a Daniele Sanzone, Mirko Del Gaudio, Gianluca Ciccarelli ed Enzo Cangiano.

«Questa dualità – spiega Sanzone – si trova sia nel disco che nella stessa struttura del libro diviso in due parti: la prima raccoglie i racconti degli scrittori, la seconda i testi in napoletano delle canzoni degli ’A67 che le hanno ispirate, con le rispettive traduzioni».

Nemesi (Betty Wrong di Elisabetta Sgarbi) è il sesto album della band di Scampia che torna con un disco dal suono rock blues in cui non mancano incursioni rap e di poetry slam. Un album interamente registrato a Parigi, allo Studio STAR de l’Université Paris-Saclay, da Elad Berliner, diversi gli ospiti: la cantante francese Séverine Seba, il sassofonista Giuseppe Giroffi e i pianisti Filippo Fabbri ed Elisabetta Serio. Nemesi è composto da 10 canzoni tra cui una cover, in napoletano, di “Annarella” dei CCCP. “Nemesi” non è da ricondursi al concetto di vendetta ma alla sua accezione classica di personificazione della giustizia, alla dea greca capace di riparare tutti i torti subiti, ovvero di ricucire le ferite che abbiamo sul cuore come mostra la copertina dell’album e del libro realizzata dal maestro Francesco Clemente.