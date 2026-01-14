ArteCulturaEventi

DOMANI AL TEATRO SALA MOLIḔRE DI POZZUOLI SI TERRÀ IL SECONDO APPUNTAMENTO CON LA VI EDIZIONE DI CINEMAGMA

by Comunicato Stampa
by Comunicato Stampa

La rassegna di film indipendenti nella forma breve del cortometraggio proseguirà fino al 5 febbraio 2026 con un appuntamento settimanale, ogni giovedì, a ingresso libero su prenotazione

 

Dopo il successo della serata di apertura, domani, giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 20.00, al Teatro Sala Molière di Pozzuoli (in ArtGarage – Via Bognar, 21) diretto da Nando Paone, arriva il secondo appuntamento di “Cinemagma”, la rassegna di film indipendenti selezionati dallo storico del cinema Giuseppe Borrone e giunta alla sesta edizione. Lo scopo dell’iniziativa, presentata dall’Associazione Culturale I Dieci Mondi, è quello di offrire una vetrina ai talenti emergenti del cinema italiano, focalizzando l’attenzione sul formato breve del cortometraggio.

 

Saranno proiettati:

 

A DOMANI

Emanuele Vicorito • 2024 • 18 min.

A DARK TALE

Vincenzo Lamagna • 2024 • 25 min.

DOLLY MAKE UP

Giuliana Boni • 2025 • 7 min.

MECRé – part one

Nicola Guarino • 2025 • 19 min.

 

 

Tutte le proiezioni saranno accompagnate da dibattiti e interviste con i protagonisti. La cerimonia finale di premiazione è in programma il 5 febbraio 2026.

 

«Anche in un momento difficile per i Campi Flegrei, a causa del perdurare della crisi bradisismica – racconta Giuseppe Borrone, direttore artistico di Cinemagma – si rinnova l’appuntamento con una rassegna che ha avuto un grande successo nelle precedenti edizioni. È bello aprire l’anno ospitando 16 cortometraggi di giovani registi, prevalentemente della nostra regione, offrendo la possibilità di un confronto diretto con il pubblico, in un clima di cordialità e condivisione che incarna lo spirito autentico del cinema».

 

Una qualificata giuria di esperti e addetti ai lavori assegnerà il premio al miglior cortometraggio, al miglior attore, alla migliore attrice, intitolato alla memoria di Cetty Sommella, e al miglior montaggio, dedicato a Raimondo Crociani. A valutare le opere in concorso saranno i registi Diego Olivares presidente di giuria, (I cinghiali di Portici, Veleno), Enrico Iannaccone (La buona uscita, La vacanza, Riverbero), e l’attrice Rosalia Porcaro (Il seme della discordia, Ammore e malavita, Mina Settembre). Il premio del pubblico sarà assegnato dagli spettatori presenti in sala, che esprimeranno il loro voto.

 

La cadenza delle proiezioni è settimanale, ogni giovedì alle ore 20.00, e l’ingresso è libero, fino a esaurimento posti. Priorità d’accesso agli spettatori muniti di abbonamento alla stagione teatrale in corso o di prenotazione, da richiedere scrivendo una mail a [email protected].

“Cinemagma” si affianca ai tradizionali circuiti distributivi, per valorizzare quei film che, per tipologia o specificità artistiche, trovano in questo tipo di iniziative il veicolo ideale per incontrare un pubblico di cinefili o semplici appassionati. Film underground che, come richiamato nel titolo della rassegna, ispirato all’elemento naturale simbolo di Pozzuoli e di una terra vulcanica come i Campi Flegrei, scorrono sotto la superficie del cinema mainstream, premendo per arrivare a intercettare i loro potenziali destinatari. Il Teatro Sala Molière, ubicato all’interno del centro di arti performative ArtGarage di Pozzuoli, prosegue con questa iniziativa un percorso di ricerca e sperimentazione, avviato con successo attraverso i laboratori di recitazione e la stagione teatrale ospitata presso la struttura.

