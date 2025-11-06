Vigilante (GSE): “GSE sta lavorando per diffondere conoscenza e mostrare le opportunità di

“L’economia circolare non è solo uno slogan, ma una realtà già operativa in diversi settori.” Lo ha dichiarato Vinicio Vigilante, amministratore delegato del GSE, intervenendo a Ecomondo 2025. Video Adnkronos 0 comment 0 FacebookTwitterPinterestEmail Adnkronos previous post Conti (Almaviva): “L’acqua è un’infrastruttura critica, va messa in sicurezza anche sul fronte next post Roncari (A2A Ambiente): “progetto che consente di riscaldare 5.000 abitanti e tagliare 3.500 Potrebbe interessarti Roncari (A2A Ambiente): “progetto che consente di riscaldare... 6 Novembre 2025 Conti (Almaviva): “L’acqua è un’infrastruttura critica, va messa... 6 Novembre 2025 Versari (Biorepack): ” L’Italia è stato il primo... 6 Novembre 2025 Giansanti (Confagricoltura): “Investire nell’innovazione significa produrre di più... 6 Novembre 2025 Lavoro, Unindustria e università Campus Bio-Medico esplorano il... 6 Novembre 2025 Digitale: imprese e istituzioni per la tutela dei... 5 Novembre 2025 Digitale: imprese e istituzioni per la tutela dei... 5 Novembre 2025 Prometeo tv n° 44 del 5 novembre 2025 5 Novembre 2025 Rotocalco n° 44 del 5 novembre 2025 5 Novembre 2025 Tumori: Talmelli (Europa Uomo), ‘per contrasto cancro prostata... 5 Novembre 2025