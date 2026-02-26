Video

Università: Vincenzi (Ucbm), ‘tecnologia e  Ai da governare per il bene della persona’

“In un momento storico caratterizzato da un rapido sviluppo delle tecnologie a servizio dell’uomo, è fondamentale saperle regolamentare e orientare al bene della persona. L’intelligenza artificiale, ad esempio, è uno strumento che stiamo cercando di strutturare nella maniera più efficace possibile, mantenendo sempre centrale la responsabilità umana”. Sono le parole di Bruno Vincenzi, preside della facoltà dipartimentale di Medicina e Chirurgia dell’università Campus Bio-Medico di Roma, alla cerimonia di inaugurazione del 33esimo Anno Accademico.

