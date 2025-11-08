Video

Università, Papalia “sviluppo intelligenza artificiale come processo cambiamento culturale”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Crediamo nel life long learning e nella possibilità di sviluppo dell’intelligenza artificiale come processo del cambiamento culturale”. Così Rocco Papalia, rettore dell’università Campus Bio-Medico di Roma,partecipando oggi nella capitale, all’inaugurazione dell’anno accademico Jump Job-University Matching Project 2025/2026. Il programma, attivo nelle Residenze Rui (Residenze universitarie internazionali), è un percorso triennale che, attraverso lo sviluppo delle soft skills, i corsi interdisciplinari e gli approfondimenti tematici, integra il sapere accademico con i contenuti e le dinamiche propri del mondo del lavoro.

