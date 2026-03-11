Università: Paolo Boccardelli (Luiss), ‘Con Google per formare studenti e docenti sull’intelligenza

“Oggi gli studenti utilizzano ampiamente l’intelligenza artificiale, quasi il 70% lo fa quotidianamente. La Luiss investe su questa nuova tecnologia per governarne i rischi e massimizzarne le opportunità. L’intesa con Google serve a portare la Luiss nel futuro”. Così Paolo Boccardelli, rettore dell’università Luiss Guido Carli, durante l’incontro promosso dalla Luiss insieme a Google dal titolo “Reimagining the Learning Experience at Luiss”, dedicato all’evoluzione dei modelli formativi e all’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi accademici.