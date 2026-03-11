Università: Marson (Google for Education), ‘Luiss e Google avviano collaborazione su AI per

“Siamo entusiasti di annunciare una collaborazione di lungo termine tra Google e l’Università Luiss, per supportare il corpo docente, lo staffe e gli studenti della Luiss, mettendo a disposizione la migliore tecnologia per l’AI in un ambiente sicuro e protetto.” Lo ha detto Colin Marson, senior director Google for Education, durante l’incontro promosso dall’Università Luiss e da Google, “Reimagining the Learning Experience at Luiss”, presso il campus, in occasione del quale Google e l’Ateneo intitolato a Guido Carli hanno lanciato una intesa strategica per esplorare l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi accademici.