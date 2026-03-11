Video

Università: Marson (Google for Education), ‘Luiss e Google avviano collaborazione su AI per

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Siamo entusiasti di annunciare una collaborazione di lungo termine tra Google e l’Università Luiss, per supportare il corpo docente, lo staffe e gli studenti della Luiss, mettendo a disposizione la migliore tecnologia per l’AI in un ambiente sicuro e protetto.” Lo ha detto Colin Marson, senior director Google for Education, durante l’incontro promosso dall’Università Luiss e da Google, “Reimagining the Learning Experience at Luiss”, presso il campus, in occasione del quale Google e l’Ateneo intitolato a Guido Carli hanno lanciato una intesa strategica per esplorare l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi accademici.

Potrebbe interessarti

Università: Paolo Boccardelli (Luiss), ‘Con Google per formare studenti...

Università: Peruffo (Luiss), “Luiss e Google insieme per...

Università e AI: Luiss e Google avviano collaborazione...

LetExpo, Nisini (Lega) “Lavoratori, flessibilità e formazione al centro...

Procaccini (Fdi): “Per noi ecologia è cura del...

Tecnologia, Pannone (Asus): “Importante avere dipendenti in grado...

Arte: al Senato la mostra fotografica di Fondazione...

Trump, Netanyahu e il Diavolo: la risposta dell’Iran...

A Roma i risultati della prima iniziativa dell’Osservatorio...

Rotocalco n° 10 dell’11 marzo 2026