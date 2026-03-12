Video

Università: Aurigemma (Regione Lazio), ‘con Campus visivo occhiali gratuiti per studenti Tor

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Gli studenti che hanno un Isee basso e quindi vivono in situazioni economiche difficili, hanno la possibilità non solo di curarsi con le visite che vengono effettuate in questi ambulatori, ma anche di avere gratuitamente degli occhiali”. È quanto affermato da Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, alla presentazione di ‘Campus Visivo’, la clinica oculistica temporanea allestita dalla Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia presso l’università romana, fino al 27 marzo.

Potrebbe interessarti

Università: Levialdi Ghiron, ‘mille studenti coinvolti nelle visite...

Università: Rendina (EssilorLuxottica), ‘Campus visivo è rete solidale...

Università: Nucci (Tor Vergata), ‘con Campus visivo studenti...

Colite ulcerosa,  Mulè (Fi): ‘accompagnare pazienti con percorsi...

Mici, gastroenterologo Armuzzi: ‘aderenza a terapia evita complicanze’

Mici,  Savarino (Ig-Ibd):  ‘percorsi diagnostico-terapeutici chiari per pazienti’

LetExpo, Grimaldi (Alis): “Il nostro impegno sociale aiuta...

Tensione Orban – Kiev, il primo ministro ungherese...

Poche donne al comando, solo il 22,4% dei...

Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi