Tumore ovaio resistente al platino, Lorusso (Humanitas)  ‘nuove terapie, luce dopo buio’

“Per molte pazienti con tumore ovarico resistente al platino oggi si parla di una luce dopo il buio”. Così la professoressa Domenica Lorusso, responsabile del Centro di Ginecologia Oncologica di Humanitas San Pio X e Professore Ordinario di Ostetricia e Ginecologia di Humanitas University, intervenendo all’incontro scientifico sul tumore ovarico a Sorrento. La specialista sottolinea i progressi delle nuove terapie e il ruolo delle linee guida Esmo nel definire percorsi di cura sempre più strutturati e personalizzati.