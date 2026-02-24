Tumore all’endometrio, Aifa allarga trattamento dostarlimab a tutte le pazienti in prima linea

È la quarta neoplasia più frequente nella popolazione femminile. In Italia colpisce circa 133 mila donne e ogni anno si registrano circa 9 mila nuovi casi. È il tumore dell’endometrio e fino ad oggi le pazienti affette dalla neoplasia in stadio avanzato o recidiva, avevano a disposizione, come trattamento di prima linea, la sola chemioterapia. Oggi però cambia lo scenario terapeutico con il via libera dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) all’indicazione di dostarlimab più chemioterapia, già utilizzato nel tumore all’endometrio dMmr, anche nella forma pMmr (proficient mismatch repair), quindi in tutte le forme della neoplasia, indipendentemente dal profilo molecolare.