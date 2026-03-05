Video

Sanità: a Roma l’ottava edizione di Investing for life health summit

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

La necessità di abolire il payback – non più sostenibile per il Servizio sanitario nazionale – per rendere l’Italia e l’Europa più attrattive, ma anche restituire valore ai farmaci innovativi e accelerare l’accesso all’innovazione per tutti i pazienti, a livello regionale, considerando la prevenzione come un investimento e non più come una mera voce di spesa. Sono questi alcuni dei temi trattati all’ottava edizione di Investing for life health summit, promosso da Msd Italia a Roma. Il convegno ha rappresentato un’occasione di confronto su temi caldi relativi a politica sanitaria, accesso all’innovazione e investimenti in sanità, riunendo rappresentanti del mondo politico-istituzionale e accademico, esperti della comunità medico-scientifica e associazioni dei pazienti.

Potrebbe interessarti

Vaccini: Rizzo (Unipi), ‘serve strategia strutturata per eliminare...

Sanità: Tanese (Agenas), ‘sfida principale Ssn costruire collaborazione...

Farmaceutica: Cattani (Farmindustria), ‘Testo unico necessario per affrontare...

Vaccini: Di Rosa (Siti), ‘patologie Hpv correlate problema...

Vaccini: Campitiello, ‘vaccino per Hpv sicuro e salvavita’

Farmaci, Luppi (Msd): “Payback farmaceutico non più sostenibile”

Trasporto aereo, a Fiumicino istituzioni e operatori si...

Energia, Leali (Green): “Geopolitica in totale fermento, l’indipendenza...

Cybersicurezza, Frattasi (Acn): “Con sistemi adeguati garantiamo lo...

Bernini (Maire): “Nextchem e Tecnimont/KT coniugano capacità esecutive,...